Главный педиатр Москвы: В столице есть все необходимое для лечения детей при ОРВИ и гриппе

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Столица обладает всем необходимым для лечения детей при ОРВИ и гриппе. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

— В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения. Вместе с тем в системе московского здравоохранения есть все необходимые кадровые и материально-технические ресурсы для своевременного и качественного оказания медицинской помощи, — заявил главврач.

По его словам, в столичных больницах имеется достаточное количество коек для госпитализации детей, в них проводятся все необходимые диагностические исследования.

Исмаил Османов отметил рост случаев ОРВИ и гриппа среди детей грудного и раннего возраста, у которых заболевание «имеет тенденцию к более длительному и тяжелому течению».

Он добавил, что к особой группе риска относятся также дети с хроническими заболеваниями, так как у них может обостриться основной недуг на фоне инфекции. Эксперт назвал задачей педиатров не только лечение, но и профилактику острых инфекционных заболеваний.

— При этом среди профилактических мер, конечно же, важнейшей является вакцинация, которую можно проводить уже с шестимесячного возраста, — констатировал главный педиатр столичного депздрава.

Он также посоветовал в качестве профилактики увлажнение воздуха и проветривание помещений, а также избегание мест скопления людей.

Вакцинация была разработана для того, чтобы защитить слабый иммунитет от вируса гриппа. Чем слабее иммунитет, тем больше показаний для прививки. О том, кому необходимо прививаться в сезон вспышек сезонного гриппа и простуд, — в материале «Вечерней Москвы».