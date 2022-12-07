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Ракова: Сотрудники центров госуслуг станут администраторами в скоропомощных стационарах Москвы

Полина Долганова
Город
Ракова: Сотрудники центров госуслуг станут администраторами в скоропомощных стационарах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты центров госуслуг «Мои документы» займут должности администраторов в двух новых комплексах скорой помощи в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи доверяют этим сотрудникам, поэтому решение о том, чтобы сделать их администраторами, является обоснованным.

Ракова уточнила, что в настоящее время 1,5 тысячи администраторов МФЦ стоят на входных группах поликлиник и на этажах медицинских учреждений.

С 2023 года в двух скоропомощных комплексах — в институте Склифосовского и больнице имени Вересаева — администраторами также станут специалисты МФЦ, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Ракова сообщила, что миллион пациентов будут включены в проект по проактивному диспансерному наблюдению в столице. По ее словам, сейчас в столице в промышленную эксплуатацию выходит проект «Помощник врача». Она уточнила, что уже 300 человек работают в онлайн-режиме и помогают врачам поддерживать контакт с пациентами.

Анастасия Ракова МФЦ Скорая помощь
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