Фото: МИД РФ

Попытки Вашингтона исключить Россию из «Большой двадцатки» не имеют шансов на успех. Таким образом заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко прокомментировал проект оборонного бюджета США в среду, 7 декабря.

— Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, что уже провалилось, как и провалились попытки исключения России из различных многосторонних форматов, — отметил дипломат.

Он считает, что эти действия не являются чем-то новым. Грушко отметил, что аналогичные попытки совершались накануне саммита G20 на Бали, однако, по его словам, они провалились, так как их не поддержало «мировое большинство».

Россия серьезно относится ко всем действиям Соединенных Штатов, однако «эти попытки обречены на провал», приводит слова замглавы МИД РИА Новости.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе и из «Большой двадцатки». Об этом свидетельствует проект американского оборонного бюджета, который был согласован профильными комитетами двух палат Конгресса.

Конфликт на Украине — политический проект, ради которого американцы готовы на нерациональные действия. Поэтому поддержка Украины прекратится не тогда, когда на это будут объективные причины, а только после решения Америки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.