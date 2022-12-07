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Американский оборонный бюджет включает меры по исключению России из G20

Полина Долганова
В мире
Американский оборонный бюджет включает меры по исключению России из G20
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе и из «Большой двадцатки». Об этом свидетельствует проект американского оборонного бюджета, который был согласован профильными комитетами двух палат Конгресса.

— Проект предусматривает... исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров, — цитирует документ РИА Новости.

Недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет военной поддержки будет включать в себя боеприпасы и средства ПВО.

Конфликт на Украине — политический проект, ради которого американцы готовы на нерациональные действия. Поэтому поддержка Украины прекратится не тогда, когда на это будут объективные причины, а только после решения Америки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Специалист отметил, что события на Украине стали следствием внешней политики Соединенных Штатов.

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