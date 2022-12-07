Песков: Оборонный бюджет США носит конфронтационный характер по отношению к РФ

Фото: Администрация президента РФ

Оборонный бюджет Соединенных Штатов носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 7 декабря.

По его словам, направленный на конфронтацию бюджет может привести к дестабилизации обстановки в Европе.

— Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Проект американского оборонного бюджета был согласован профильными комитетами двух палат Конгресса 7 декабря. Из документа следует, что Соединенные Штаты начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе и из «Большой двадцатки».

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в этот же день заявил, что попытки Вашингтона исключить Россию из G20 не имеют шансов на успех. Он подчеркнул, что эти действия не являются чем-то новым. Так, аналогичные попытки совершались накануне саммита G20 на Бали, однако провалились, так как их не поддержало «мировое большинство».