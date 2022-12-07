Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков: Оборонный бюджет США носит конфронтационный характер по отношению к РФ

Георгий Соланович
В мире
Песков: Оборонный бюджет США носит конфронтационный характер по отношению к РФ
Фото: Администрация президента РФ

Оборонный бюджет Соединенных Штатов носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 7 декабря.

По его словам, направленный на конфронтацию бюджет может привести к дестабилизации обстановки в Европе.

— Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Проект американского оборонного бюджета был согласован профильными комитетами двух палат Конгресса 7 декабря. Из документа следует, что Соединенные Штаты начнут добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе и из «Большой двадцатки».

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в этот же день заявил, что попытки Вашингтона исключить Россию из G20 не имеют шансов на успех. Он подчеркнул, что эти действия не являются чем-то новым. Так, аналогичные попытки совершались накануне саммита G20 на Бали, однако провалились, так как их не поддержало «мировое большинство».

Дмитрий Песков Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте