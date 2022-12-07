Врачи назвали полезные утренние привычки

Фото: Pixabay

Врачи рассказали о полезных утренних привычках, которые стоит взять на вооружение.

Врач-сомнолог Елена Царева посоветовала тщательно подходить к выбору сигнала для будильника.

— Для депрессивных людей подойдет бодрящий сигнал, а для тревожных — спокойный, — пояснила она.

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин советует не торопиться вставать с кровати и хвататься за телефон. Стоит немного полежать, восстановиться после сна. Затем стоит сделать небольшую зарядку.

Привести мысли в порядок и настроиться на позитивный лад помогает утренняя медитация. Делать ее надо ежедневно, хотя бы по 10-20 минут.

Поможет взбодриться и поднять настроение яркий свет. После пробуждения стоит открыть шторы или включить яркий свет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее врач-терапевт Ольга Бакшутова посоветовала начинать день с бодрящего кофе, а со стакана воды. Кофе, выпитый натощак, может навредить здоровью желудочно-кишечного тракта, передает ФАН.

Последствием употребления неподходящих продуктов на голодный желудок может стать сахарный диабет и патологическое изменение в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила терапевт и гастроэнтеролог Александра Яковлева.