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Песков: Россия готова оказать содействие для встречи Алиева и Пашиняна

Полина Долганова
В мире
Песков: Россия готова оказать содействие для встречи Алиева и Пашиняна
Фото: Администрация президента РФ

Российская сторона готова оказать необходимое содействие для того, чтобы встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева состоялась. Об этом в среду, 7 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Россия безусловно будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи, — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, информация о встрече будет обнародована тогда, когда по ней появится какое-то понимание, передает РИА Новости.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог, общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, по итогам соглашения на территории, где проходила линия столкновения, размещены российские миротворческие силы.

Дмитрий Песков Ильхам Алиев Никол Пашинян
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