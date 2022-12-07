Московские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 67 тысяч московских одиннадцатиклассников написали 7 декабря итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты сочинения также могут учитывать как индивидуальное достижение при поступлении в определенные вузы, рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

— Итоговое сочинение написали более 67 тысяч человек. Кроме одиннадцатиклассников, в нем по желанию приняли участие выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей, — отметил он.

Результаты участники смогут узнать на mos.ru или в своей образовательной организации не позднее 21 декабря.

Одиннадцатиклассники, которые получат за итоговое сочинение «незачет» или пропустят его по уважительным причинам, смогут принять участие в этом повторно 1 февраля 2023 года.

Андрей Постульгин напомнил, что в этом году итоговое сочинение претерпело ряд изменений.

Так, вместо пяти тематических направлений, которые в предыдущие годы публиковались заранее, появился банк тем. На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) перед началом учебного года разместили разделы и подразделы банка тем итогового сочинения, а также образец комплекта тем. Увеличились и возможности выбора темы: их в каждом комплекте будет не пять, а шесть.

В 2022/23 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собирать только из тех тем, которые использовались в прошлые годы. Таковых более полутора тысяч. В дальнейшем банки тем сочинения будут ежегодно пополняться новыми темами. При этом сама процедура проведения итогового сочинения не изменилась.

Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации и итогового сочинения в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра Регионального центра обработки информации города Москвы +7 (499) 653-94-50. Также информация о проведении экзаменов и итогового сочинения размещена на официальном сайте центра.

О главных ошибках при написании сочинения рассказала старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова. Она подчеркнула, что в сочинении требуется продемонстрировать соответствие произведения выбранной теме, для чего нужно ответить на вопрос «Как помогает раскрыть тему эта книга?».