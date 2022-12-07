В Подмосковье на 14 процентов снизилась смертность от туберкулеза

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В Московской области снизилась смертность от туберкулеза. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В 2021 году показатель составлял 1,4 на 100 тысяч населения. В этом году показатель снизился до 1,2 на 100 тысяч населения.

Как отмечают подмосковные медики, в регионе проводится масштабная работа по снижению смертности от туберкулеза. С 2019 по 2021 год показатель снизился на 20 процентов, в этом году — еще на 14 процентов по сравнению с данными прошлого года, сообщает издание «Вести Подмосковья».

В Подмосковье стараются повысить показатели ранней диагностики заболевания и профилактики. Помимо этого, в регионе применяются современные методики лечения.

Сообщается, что в Московской области продолжается работа по оснащению больниц и поликлиник современной медтехникой. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что более 800 единиц медицинского оборудования поставили в медорганизации области с начала 2022 года, передает РИАМО.

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