Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фтизиатр объяснил разницу между обычным туберкулезом и формой, которая устойчива к антибиотикам

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Фтизиатр объяснил разницу между обычным туберкулезом и формой, которая устойчива к антибиотикам
Фото: Pexels

В России за последние десять лет вдвое выросло число зараженных нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза. Какие симптомы отличают обновленный вариант болезни и чем он отличается от классической формы, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам врача-фтизиатра Станислава Чернышева, главное отличие туберкулеза, который проявляется высокой чувствительностью к препаратам, от формы недуга, который не реагирует на медикаменты, — это продолжительность самой болезни:

— Известно, что туберкулезная палочка присутствует в организме фактически любого. Но для ее активации нужны условия. Есть такое понятие, как множественная лекарственная устойчивость. Это когда болезнь не реагирует на самые мощные противотуберкулезные средства — изониазид и рифампицин. Происходит это в связи с тем, что прерывается процесс приема препаратов или специалисты неправильно ведут лечение.

Легкие формы болезни излечимы в течение двух–трех месяцев с дальнейшим приемом витаминов, минералов и правильного рациона, который прописывает лечащий врач. При возникновении осложнений и сопутствующих проблем процесс может затянуться до полугода.

В случаях, когда препараты неэффективны, фтизиатр, по словам эксперта, прописывает медикаменты, оказывающие прямое воздействие на источник болезни, назначается многоступенчатый курс с использованием сразу нескольких сильнодействующих средств.

— В таких случаях сроки лечения могут длиться от года и более, — уточнил Чернышев.

Если препараты уже не оказывают никакого влияния и положительной динамики нет, а болезнь обостряется, то пациента экстренно оперируют, особенно если возникает легочное кровотечение или пневмоторакс, заключил спикер.

Здоровье антибиотики Туберкулез
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте