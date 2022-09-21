Фтизиатр объяснил разницу между обычным туберкулезом и формой, которая устойчива к антибиотикам

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В России за последние десять лет вдвое выросло число зараженных нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза. Какие симптомы отличают обновленный вариант болезни и чем он отличается от классической формы, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам врача-фтизиатра Станислава Чернышева, главное отличие туберкулеза, который проявляется высокой чувствительностью к препаратам, от формы недуга, который не реагирует на медикаменты, — это продолжительность самой болезни:

— Известно, что туберкулезная палочка присутствует в организме фактически любого. Но для ее активации нужны условия. Есть такое понятие, как множественная лекарственная устойчивость. Это когда болезнь не реагирует на самые мощные противотуберкулезные средства — изониазид и рифампицин. Происходит это в связи с тем, что прерывается процесс приема препаратов или специалисты неправильно ведут лечение.

Легкие формы болезни излечимы в течение двух–трех месяцев с дальнейшим приемом витаминов, минералов и правильного рациона, который прописывает лечащий врач. При возникновении осложнений и сопутствующих проблем процесс может затянуться до полугода.

В случаях, когда препараты неэффективны, фтизиатр, по словам эксперта, прописывает медикаменты, оказывающие прямое воздействие на источник болезни, назначается многоступенчатый курс с использованием сразу нескольких сильнодействующих средств.

— В таких случаях сроки лечения могут длиться от года и более, — уточнил Чернышев.

Если препараты уже не оказывают никакого влияния и положительной динамики нет, а болезнь обостряется, то пациента экстренно оперируют, особенно если возникает легочное кровотечение или пневмоторакс, заключил спикер.