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Путин присвоил командующему Балтийским флотом Лиине звание адмирала

Александр Афонин
Общество
Путин присвоил командующему Балтийским флотом Лиине звание адмирала
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому командующему Балтийским флотом ВМФ РФ Виктору Лиине присваивается звание адмирала. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 7 декабря.

— Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <…> адмирала Лиине Виктору Николаевичу, — говорится в документе.

Виктор Лиина занимает должность командующего Балтийским флотом ВМФ России с 5 октября 2021 года. До этого, в период с 2019-го по 2021-й, он являлся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, где руководил группой контроля Генштаба.

17 ноября Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку. Согласно указу главы государства, почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые личный состав проявил в боевых действиях.

24 ноября президент России наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. В тексте указа отмечается, что награда присвоена журналисту за мужество, отвагу и самоотверженность.

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