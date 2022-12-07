Магистраль водоснабжения в районе Дмитровского шоссе получила повреждения

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, вл124 Карта всех событий

В районе Дмитровского шоссе, владение 124, в процессе строительных работ была повреждена магистраль водоснабжения. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим водителей быть внимательнее на указанном участке — движение автотранспорта в настоящее время затруднено, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На данный момент излитие воды на проезжую часть было локализовано. На месте происшествия продолжают работать профильные специалисты городских служб. Уточняется, что на водоснабжение потребителей данный инцидент не повлиял.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве все системы жизнеобеспечения работают штатно в условиях аномального похолодания.

В конце ноября в городе повысили температуру в системе отопления из-за пришедших морозов. Как уточняется, на текущий момент она составляет в магистральных сетях 110 градусов.