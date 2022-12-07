Синоптик предупредил о наступлении опасной погоды в ряде регионов России

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В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются резкое похолодание и «опасные температуры» воздуха. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, резкое похолодание в скором времени наступит в Архангельской, Мурманской, Свердловской и Омской областях. Кроме того, температура воздуха сильно понизится в Коми и Алтайском крае.

Вильфанд отметил, что в Якутии и Магаданской области температура воздуха опустится до 50 градусов ниже нуля. Подобные показатели находятся ниже климатической нормы, передают «Известия».

Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов предупредил, что предстоящая зима в России может стать аномально теплой или очень холодной.

Он отметил, что в столичном регионе в последние годы наблюдаются теплые зимы, с оттепелями и слякотью. Специалист пояснил, что это происходит из-за изменения климата. В то же время, по словам Карнаухова, климатический тренд может, наоборот, проявиться в рекордных минусовых температурах.