Корпус более чем на 1,7 тысячи квартир построят в составе ЖК в Сосенском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В составе жилого комплекса в ТиНАО на территории поселения Сосенское возведут корпус с подземной одноуровневой стоянкой и нежилыми помещениями на первом этаже. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— В корпусе появится 1732 квартиры, из которых 1203 — однокомнатные, 375 — двухкомнатных, 154 — трехкомнатных, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, все секции корпуса будут объединены на уровне первого этажа пристроенными нежилыми помещениями. В жилой части каждой секции сформируют вестибюльно-входные группы.

Наружная отделка предполагает применение керамической плитки, а площадки входов будут облицованы тротуарной плиткой, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Столица является одним из строительных локомотивов страны. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.