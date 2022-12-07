Первая казнь с момента прихода талибов к власти произошла в Афганистане

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В Афганистане казнили человека впервые с момента прихода к власти талибов*. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахид.

Согласно его заявлению, был казнен обвиняемый в убийстве мужчина. На казни присутствовали сам Муджахид, а также другие высокопоставленные члены «Талибана», передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что афганским судьям велели руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. В стране возобновят публичные порки, казни, отсечение голов и конечностей, а также забивание камнями.

В конце ноября алжирский суд приговорил 49 человек к смертной казни за убийство мужчины и надругательства над его трупом. Кроме того, еще 22 участника линчевания молодого человека были приговорены к различным тюремным срокам.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в России.