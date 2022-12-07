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Полиция ищет мужчину в серой шапке, ворвавшегося ночью в квартиру к москвичке через окно

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция ищет мужчину в серой шапке, ворвавшегося ночью в квартиру к москвичке через окно
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Неизвестный мужчина ночью проник в квартиру к жительнице столицы лишь для того, чтобы выйти из помещения. Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

Инцидент произошел в ночь на 3 декабря. Москвичка проснулась в своей квартире в районе трех часов ночи и обнаружила на своем подоконнике неизвестного мужчину в серой шапке.

Женщина начала кричать и звать на помощь, но мужчина успокоил ее и сообщил, что не планировал совершать никаких преступлений. Женщина потребовала покинуть ее квартиру, на что незваный гость незамедлительно согласился, скрывшись после этого в неизвестном направлении.

Осмотрев жилище, москвичка убедилась в том, что ничего не пропало. Но так как событие показалось ей странным и возмутительным, девушка обратилась в полицию. Сейчас неизвестного в серой шапке разыскивает полиция. Мотивы проникновения в чужое жилище неизвестны. По версии следствия, мужчина залез к женщине через соседей: записи камер видеонаблюдения показывают, что ночной гость зашел в подъезд через дверь, сообщил Telegram-канал Baza.

Другое проникновение через окно произошло в Подмосковье. Злоумышленник отжал оконную раму в загородном доме и вынес из жилища ювелирные украшения, стоимость которых оценили в полмиллиона рублей.

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