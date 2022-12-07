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Грабители жестоко избили жителя столицы ради 150 тысяч рублей

Степан Жирнов

Сюжет: 

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Грабители жестоко избили жителя столицы ради 150 тысяч рублей
Фото: МВД

Двое злоумышленников похитили жителя столицы, украли у него деньги и нанесли несколько серьезных ножевых ранений. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в среду, 7 декабря.

По словам собеседника «ВМ», потерпевшего похитили в черте города. Преступников было двое: мужчина и женщина. Они силой затолкали пострадавшего в «Газель», избили его и похитили деньги с кредитной карты. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

В какой-то момент похищенный заметил, что злоумышленник надел маску, в связи с чем молодому человеку показалось, что его хотят убить. Пострадавший попытался оказать сопротивление и попытался выкрутить руль. В ответ на это преступник зафиксировал похищенного борцовским приемом и приказал сообщнице избить его. В результате женщина нанесла москвичу несколько серьезных колото-резаных ран.

После этого преступники несколько раз ударили похищенного по голове и выбросили из машины. Молодой человек смог добраться до трассы и остановить попутку. Неравнодушный водитель вызвал пострадавшему скорую и полицию. Москвича госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемых задержали спустя несколько часов после нападения.

Еще об одном похищении стало известно во вторник, 6 декабря. Трое злоумышленников взяли в плен жителя столицы и пытали его, пока не получили выкуп в размере 500 тысяч рублей.

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