Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

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Американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком 2022 года. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил представитель издания в эфире телеканала NBC.

Помимо самого президента Зеленского, журнал назвал человеком года «дух Украины». Time выбирает человека года ежегодно с 1927-го. Так, в прошлом году им стал предприниматель Илон Маск.

Первым этот титул в 1927 году был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, впервые в истории в одиночку перелетевшему через Атлантику. Президент России Владимир Путин также признавался человеком года по версии журнала — это произошло в 2007 году.

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Зеленского за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. По его словам, из-за помощи Украине экономика США «идет на дно».

До этого обозреватель Тодд Вуд рассказал, что Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. По его словам, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах.