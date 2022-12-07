Свыше 62 миллионов поездок совершили пассажиры участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Порядка 62 миллионов поездок совершили пассажиры на участке «Мневники» — «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с начала его работы. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина завершается реализация одного из крупнейших проектов метростроения в мире — БКЛ Московского метрополитена. Год назад мы открыли сразу 10 станций кольца, которые сразу стали популярными: на этом участке совершено уже более 62 миллионов поездок, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он также добавил, что в связи с появлением станций БКЛ москвичам открылись новые маршруты, а уже в 2023 году пассажиры смогут проехать по всему Большому кольцу.

Самой популярной станцией стала «Каховская», которой в будние дни пользуются около 75,7 тысячи пассажиров, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов заявил, что в ноябре для новых участков БКЛ столичного метрополитена были поставлены семь новых составов «Москва-2020».