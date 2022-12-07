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Людмила Гусева: Столичные меры поддержки семей мобилизованных могут быть востребованы в регионах

Александр Афонин
Город
Людмила Гусева: Столичные меры поддержки семей мобилизованных могут быть востребованы в регионах
Фото: duma.mos.ru

Механизмы социальной поддержки для семей участников спецоперации могут быть востребованы другими регионами России. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В период мобилизации на федеральном уровне был принят ряд законов, подкрепляющих трудовые права мобилизованных, по всей стране были запущены меры поддержки для их семей. В Москве был открыт специальный центр поддержки на базе центра «Моя карьера», который с первых дней работал по принципу единого окна, — сказала она.

Депутат добавила, что, несмотря на снижение нагрузки на центр поддержки, его сотрудники продолжают работу. Реализуемые меры поддержки можно распространить и на другие регионы России: по словам Гусевой, их нужно сделать максимально доступными и адресными, передает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре Гусева заявила, что система социальной помощи для особо уязвимых категорий граждан должна функционировать в Москве в проактивном режиме. По ее словам, соответствующую работу необходимо сделать масштабнее.

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