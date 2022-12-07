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В Германии заявили, что фигуранты дела о госперевороте планировали создать новую армию

Александр Афонин
В мире
В Германии заявили, что фигуранты дела о госперевороте планировали создать новую армию
Фото: Pixabay

Задержанные по делу о попытке государственного переворота в Германии граждане планировали организовать новую армию ФРГ. Об этом в среду, 7 декабря, заявил немецкий генеральный прокурор Петер Франк.

По его словам, задержанные организовали специальный совет, напоминавший правительство. Его участники должны были заниматься разработкой нового государственного строя.

Полномочия по созданию новой армии были отданы военному крылу совета, чьи отдельные члены ранее находились на активной службе в бундесвере.

Франк добавил, что на данный момент ордер на арест выдан в отношении восьми задержанных заговорщиков. Среди них числится династический князь Рейсса Генрих XIII, передает ТАСС.

7 декабря издание Spiegel сообщило, что спецназ полиции Германии задержал 25 человек, в том числе гражданку России, по подозрению в подготовке госпереворота. Задержанные относились либо к членам террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

Что означает произошедшее и имеет ли Россия к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».

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