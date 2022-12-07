Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

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Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.

В предложенной Россией резолюции содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе.

За резолюцию отдали свои голоса 122 страны, против высказались 50 государств. Еще четыре страны воздержались от голосования, передает РИА Новости.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что гражданские спутники, используемые Западом для поддержки ВСУ, могут стать законной целью ВС России.

По его словам, провокационное применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы» в контексте Договора о космосе, который предполагает их использование только в мирных целях. Ермаков подчеркнул, что прежде всего для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов.