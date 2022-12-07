Пилоты Московского авиацентра спасли почти 500 человек в 2022 году

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

В этом году пилоты и спасатели Московского авиацентра (МАЦ) более тысячи раз реагировали на различного рода происшествия, в результате чего было спасено почти 500 человек. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— С начала года пожарные вертолеты участвовали в тушении шести пожаров, экипажи выполнили более 2,3 тысячи сливов. Пилоты санитарных вертолетов оказали помощь 242 людям, — сообщил директор Московского авиацентра Кирилл Святенко.

Каждый день на дежурство заступают шесть вертолетов: два пожарных Ка-32 и два санитарных ВК117С-2 выполняют вылеты в дневное время и два — пожарный и санитарный — ночью.

Специалисты данной службы выезжают на ДТП, оказывают социальную помощь, помогают при поиске потерявшихся в природной среде, а также выезжают на пожары, где осуществляют доступ огнеборцев к месту горения и оказывают первую помощь пострадавшим, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого сообщалось, что столичная Служба 112 в ноябре приняла 597 тысяч вызовов. Также 105 тысяч раз потребовался вызов полиции, еще 11 тысяч — выезд пожарных и спасателей.