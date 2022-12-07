«Дефицит кровяной колбасы»: Медведев высказался о попытке переворота в Германии

Фото: Администрация президента РФ

Попытка переворота в Германии говорит о наличии «наследственной болезни» модели управления и «дефиците кровяной колбасы» у немцев. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в среду, 7 декабря.

— Это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», — сказал он.

Политик добавил, что не считает удивительным сообщения о якобы участии России в планируемом заговоре. В глазах стран Запада Москва всегда оказывалась виновной во всех происшествиях, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых в попытке государственного переворота. Среди задержанных есть и гражданка России. Что означает произошедшее и имеет ли наша страна к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».