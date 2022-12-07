Президент Перу распустил парламент и ввел чрезвычайное положение в стране

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Президент Перу Педро Кастильо распустил парламент и ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом в среду, 7 декабря, он сообщил в обращении к нации, которое транслировалось в социальных сетях администрации президента.

— В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства, — заявил Кастильо.

Президент Перу также решил создать чрезвычайное правительство и назначить новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой Конституции. Кроме того, с сегодняшнего дня в государстве объявлен комендантский час.

До этого стало известно, что акции протеста в продолжаются столице Монголии. По данным местных СМИ, тысячи людей собираются перед Дворцом правительства, и с каждым днем их настрой становится «более агрессивным». Причиной для акций послужили сообщения о крупной кражи угля на сумму в 1,8 миллиарда долларов.