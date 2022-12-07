В США предостерегли Украину от наступления на Крым

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Военная кампания по «возвращению Крыма» может сорвать контрнаступление ВСУ. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил американский журнал Foreign Affairs.

В статье говорится, что возможное наступление подразделений ВСУ на полуостров может привести к обострению политической напряженности между Россией и западными странами, поддерживающими Украину.

В издании напомнили о словах президента России Владимира Путина о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа, территории и суверенитета. Автор материала допустил, что потенциальное «нападение на Крым» может стать поводом для ядерной эскалации.

До этого бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил: чтобы попытаться захватить Крым, Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако в данный момент подобная задача ей не под силу.