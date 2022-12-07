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Собянин: Москва помогла модернизировать 13 тысяч мест для размещения мобилизованных

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Москва помогла модернизировать 13 тысяч мест для размещения мобилизованных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичное правительство обеспечило всем необходимым и модернизировало 13 тысяч мест для размещения мобилизованных граждан в городе и области. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Более того, когда мы увидели, что существует проблема их размещения в Белгородской области, мы направили совместно, по согласованию с губернатором Белгородской области, достаточно большое количество всего необходимого, чтобы улучшить быт солдат, — заявил он.

По словам мэра, власти города продолжают взаимодействовать с командирами частей, в которых служат москвичи. Им столичные власти оказывают всевозможную поддержку, отметил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что механизмы социальной поддержки для семей участников спецоперации могут быть востребованы другими регионами России.

Реализуемые меры поддержки можно распространить и на другие регионы России: по словам Гусевой, их нужно сделать максимально доступными и адресными.

Мобилизация Москва Сергей Собянин
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