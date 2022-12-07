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Собянин: Столичные специалисты активно оказывают поддержку коллегам в Донецке

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
Город
Собянин: Столичные специалисты активно оказывают поддержку коллегам в Донецке
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные специалисты оказывают активную поддержку коллегам в Донецке, где сложилась непростая ситуация с обеспечением теплом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.

— У нас Донбасс и Луганск — города-побратимы, были заключены соответствующие соглашения. Мы активно работали над восстановлением социальной инфраструктуры, жилья и в первую очередь — в подготовке к зимнему отопительному сезону, потому что ситуация с инженерией там аховая. Особенно в Донецке, — сказал он.

Глава города добавил, что на данный момент ситуация с теплоснабжением в Донецке оценивается как сложная. Несмотря на это, столичные специалисты сделали все возможное за короткий период времени, рассказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

2 декабря Собянин прибыл на линию соприкосновения Вооруженных сил России и Украины, где пообщался с российскими строителями и военнослужащими. По его словам, там работают тысячи работников городского хозяйства столицы, которые помогают солдатам обустраивать противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи.

Донецкая народная республика Москва Сергей Собянин
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