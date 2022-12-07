Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо

Фото: Galería de fotografías del Ministerio de Defensa / CC BY 2.0

Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

— В 15:00 (23:00 по московскому времени — прим. «ВМ») будет принята присяга первого вице-президента Дины Болуарте для того, чтобы она заняла пост президента республики, — заявил председатель заседания парламента, трансляцию вел YouTube-канал радиостанции RPP.

7 декабря Педро Кастильо объявил о роспуске парламента, а также ввел в стране комендантский час и чрезвычайное положение. Он также решил создать чрезвычайное правительство и назначить новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой Конституции.

До этого стало известно, что акции протеста продолжаются в столице Монголии. По данным местных СМИ, тысячи людей собираются перед Дворцом правительства, и с каждым днем их настрой становится «более агрессивным». Причиной для акций послужили сообщения о крупной краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов.