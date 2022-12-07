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Комитет Сената США рекомендовал утвердить Трейси на должность посла в России

Евгений Жуков
В мире
Комитет Сената США рекомендовал утвердить Трейси на должность посла в России
Фото: Unsplash

Комитет по иностранным делам американского Сената рекомендовал утвердить кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в Российской Федерации.

Теперь кандидатуру Трейси должен будет рассмотреть Сенат полного состава, передает ТАСС.

22 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил «Вечерней Москве», что Трейси имеет большой опыт работы как в РФ, так и на постсоветском пространстве.

Однако ждать каких-то значительных перемен в отношениях стран из-за этого не стоит: ее мнение ни на что не повлияет, так как она будет просто новым человеком, через которого продолжит действовать Госдепартамент.

Как отметил собеседник «ВМ», Трейси — кадровый сотрудник Госдепа. В последние годы она работала в Армении, значительную часть карьеры занималась Восточной Европой, Россией и постсоветским пространством.

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