МИД: Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США

Фото: ИТАР-ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

— Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад, — заявил он.

Замминистра уточнил, что США только что анонсировали выдвижение Трейси на должность посла, а российская сторона дала на это агреман, передает ТАСС.

Место главы американского диппредставительства в России было вакантно, так как 4 сентября американская дипмиссия объявила, что бывший посол Джон Салливан завершил работу в Москве и покинул страну.

По данным СМИ, решение Салливана покинуть Россию связано со смертью его супруги. По некоторым данным, жена дипломата скончалась 5 сентября, в последние дни ее состояние сильно ухудшилось. При этом Салливан подчеркнул, что желает избежать мнений о том, что он якобы не исполняет своих полномочий.

Дипломату удалось поработать при правлении пяти президентов США. За эти годы он занимал должности заместителя госсекретаря страны и другие руководящие посты в министерствах обороны, юстиции и торговли США.