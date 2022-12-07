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Третьяковская галерея представила отреставрированные иконы XVII века

Евгений Жуков
Город
Третьяковская галерея представила отреставрированные иконы XVII века
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственная Третьяковская галерея представила две отреставрированные иконы конца XVII века из церкви святителя Григория Неокесарийского.

— Это удивительные циклы икон из находящейся рядом церкви святителя Григория Неокесарийского, образы для которой писал в том числе и великий иконописец Симон Ушаков, чью выставку мы делали несколько лет назад, — рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она также добавила, что руководством галереи была поставлена задача по реставрации этих икон из «праздничного чина». Трегулова отметила, что в будущем планируется продолжение реставрационных работ над более крупными памятниками из иконостаса, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в период с 12 по 18 декабря пройдет заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя». В течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок.

Посетителей познакомят с предметами искусства того времени — картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе «Останкино». Также в Государственном музее Пушкина все желающие смогут побывать на выставке живописи.

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