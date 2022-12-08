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Собянин назвал ложью слова об особом положении Москвы при мобилизации

Егор Провоторов
Город
Собянин назвал ложью слова об особом положении Москвы при мобилизации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рассуждения о том, что столичный регион был в привилегированном положении при мобилизации, бессовестными. Об этом он заявил в среду, 7 декабря, в интервью телеканалу ТВЦ.

Глава региона заявил, что слышал эти рассуждения и подчеркнул, что «ничего такого не было даже близко». По словам Собянина, количество людей. которые призывались в районы спецоперации из Москвы, находилось в той же пропорции, как и по другим российским регионам. Так мэр столицы ответил на вопрос о том, слышал ли он высказывания, что в Москве мобилизовали меньше людей, чем в регионах.

Также Собянин в интервью ТВЦ отметил, что говоря о «привилегированности» необходимо иметь в виду специфику Москвы, в которой сосредоточены огромное количество федеральных ведомств, министерств и предприятий промышленного комплекса. По этой причине в столичном регионе потенциальное количество людей, имеющих бронь и отсрочку, несоизмеримо больше, нежели в остальных регионах.

В том же интервью мэр Москвы заявил, что слухи о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно.

Мобилизация Москва Сергей Собянин
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