Собянин: Слухи о новой волне мобилизации распространяются намеренно

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Слухи о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно. Об этом в среду, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что «завтра будет вторая волна» — она постоянно барражирует. Я считаю, что это делают намеренно, — отметил глава города.

Распространением подобных слухов могут заниматься провокаторы, которые стремятся посеять панику среди населения, сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в сложившейся ситуации разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла.

Глава государства добавил, что из всех 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации. Кроме того, 77 из 150 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны.

До этого распространялись слухи о повторной мобилизации населения, однако в Кремле такую информацию опровергли.