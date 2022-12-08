Захарова заявила, что Запад использовал Минские соглашения для накачки Украины оружием

Фото: МИД РФ

Берлин, равно как и весь коллективный Запад, не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное на них время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила в среду, 7 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Дипломат привела цитату экс-главы немецкого правительства из интервью газете Zeit, где Меркель заявляет, что минское соглашение 2014 года «было попыткой дать Украине время». Политик заявила, что сомневается, что страны Североатлантического альянса (НАТО) могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.

— То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад не собирался выполнять минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием, — написала Захарова на своем канале в Telegram.

По словам российского дипломата, Запад игнорировал все преступления, которые совершались властями Украины в Донбассе «во имя решающего удара по России».

Накануне Меркель заметила, что у всех во время Минских переговоров было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.