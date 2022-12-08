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Собянин отметил работу столичного центра поддержки семей мобилизованных

Егор Провоторов
Город
Собянин отметил работу столичного центра поддержки семей мобилизованных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около 20 тысяч заявок поступило в центр поддержки семей мобилизованных в Москве, заявил в среду, 7 декабря, мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, 18 тысяч заявок поступили на предмет адресно-финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, получению новой профессии, устройству детей в детские сады, их бесплатное питание и прочие насущные вопросы.

— Часть проблем пришлось решать с престарелыми родителями, которые оказались одни в этой ситуации, — добавил Собянин в интервью ТВЦ.

По словам главы столичного региона, центр поддержки семей мобилизованных граждан в Москве продолжает работать в постоянном режиме.

В этом же интервью Собянин назвал бессовестными рассуждения о том, что столичный регион был в привилегированном положении при мобилизации. По его словам, говоря о «привилегированности» необходимо иметь в виду специфику Москвы, в которой сосредоточены огромное количество федеральных ведомств, министерств и предприятий промышленного комплекса.

Мобилизация Москва Сергей Собянин
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