Рябков заявил о невозможности односторонних уступок от России на переговорах с США

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Односторонние уступки со стороны России в диалоге с Соединенными Штатами по стратегической стабильности просто исключаются, такое общение возможно только на равной основе, заявил журналистам в четверг, 8 декабря, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, представителям американского истеблишмента нужно «дозреть» до возобновления диалога по стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия к такому общению готова.

Рябков также заметил, что Москва не будет ходить за Вашингтоном «с протянутой рукой» и просить каких-либо одолжений. Замглавы МИД России отметил, что односторонние уступки со стороны РФ исключены.

— Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен, — резюмировал Рябков в интервью газете «Известия».

В этом же интервью заместитель министра иностранных дел России заявил, что российская сторона не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами, в Вашингтоне также подтверждают потребность в диалоге.