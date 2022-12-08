Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по контролю над вооружениями

Фото: МИД РФ

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию, требующую укрепить систему договоров, относящихся к контролю над вооружениями. Информация об этом следует из итогов голосования участников заседания.

Резолюция имеет название «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Документ призывает все страны, поставившие подпись под соответствующими документами, выполнять все положения этих соглашений в полном объеме. Авторы также указывают на необходимость прикладывать усилия по укреплению системы договоров, касающихся контроля над вооружениями.

Согласно резолюции, любые действия по подрыву системы документов по контролю над вооружениями также подрывают глобальную стабильность в мире и международную безопасность, пишет РИА Новости.

Российская сторона просит генсека ООН продолжать оказывать помощь сохранению целостности подобных договоров и поощряет разработку другими странами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных документов такого рода.

До этого Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.