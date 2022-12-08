Наемник из Великобритании рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов

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Артиллерийские обстрелы российских сил сеют панику в рядах солдат украинской армии, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью одному из милитаристских каналов на YouTube.

По словам бойца, уже на третий день своего пребывания на территории Украины он столкнулся с артобстрелами со стороны Вооруженных сил России. По его словам, в зоне соприкосновения постоянно звучала воздушная тревога, из-за чего приходилось искать укрытия в лесу.

Макдональд также добавил, что в результате одного из обстрелов порядка 50 украинских солдат получили тяжелые ранения. По его словам, бойцы паниковали и только усугубляли ситуацию в попытках спастись.

Также наемник заметил, что его подразделение получило от украинской армии «три древних автомата», поэтому им было практически нечем обороняться. Он подчеркнул, что всем желающим приехать на Украину и воевать против российской армии придется нелегко, пишет РИА Новости.

На Украину приезжают наемники из самых разных государств. Об этом рассказал «Вечерней Москве» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.