Пушков резко ответил Меркель на слова о Минских соглашениях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своих социальных сетях скандальное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель относительно Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.

По словам российского парламентария, бывшая глава немецкого правительства своими словами публично открестилась от самостоятельной позиции по украинскому вопросу и одновременно с этим признала, что Берлин при ней «лишь играл в Минские соглашения». Так Запад давал Украине «драгоценное время» на подготовку к войне.

— Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу, — написал Пушков на своем канале в Telegram.

Накануне, комментируя слова Меркель о Минских соглашениях, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин, равно как и весь коллективный Запад, не собирался выполнять эти договоренности, а использовал выигранное на них время, чтобы накачивать Киев оружием.