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Андрей Бочкарев заявил о завершении монолитных работ в северном вестибюле станции «Лианозово»

Георгий Соланович
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Андрей Бочкарев заявил о завершении монолитных работ в северном вестибюле станции «Лианозово»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Специалисты завершают возведение основных конструкций в северном вестибюле станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, готовность работ оценивается в 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 8 декабря.

— Готовность монолитных работ в северном вестибюле станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро оценивается в 70 процентов. Из вестибюля можно выйти на Дубнинскую улицу и к строящемуся ТПУ «Лианозово» для перехода на МЦД-1, а также сделать удобную пересадку на другие виды транспорта, — сказал заммэра.

По его словам, в южном вестибюле станции специалисты уже завершили бетонирование. В данный момент там ведутся отделочные работы и установка систем отопления, водоснабжения и канализации.

На платформенной части «Лианозово» основные работы также завершены, добавил Бочкарев. В ближайшее время специалисты приступят к архитектурной отделке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что рабочие украсили станцию Большой кольцевой линии метро «Сокольники» портретами метростроителей 1930-х годов. На стенах станции разместили портреты знаменитостей метростроя: Татьяны Федоровой, Николая Краевского и Ивана Филимонова.

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