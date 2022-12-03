Андрей Бочкарев: Станцию БКЛ «Сокольники» украсили портретами первых метростроителей

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Сокольники» украсили портреты метростроителей 1930-х годов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 3 декабря.

— Декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» БКЛ будет посвящено строительству первых станций столичной подземки: на светоотражающих панелях потолка разместят фрагменты плакатов тех лет. Кроме того, в интерьере станции использованы портреты реальных метростроевцев, — пояснил заммэра.

По его словам, на стенах станции разместили портреты знаменитостей метростроения: Татьяны Федоровой, Николая Краевского и Ивана Филимонова.

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь добавил, что «Сокольники» БКЛ находятся на глубине порядка 30 метров. Пассажиры метро здесь смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии метро или выйти к популярному столичному парку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная готовность участков Большой кольцевой линии метро составляет 90 процентов. До конца 2023 года специалисты продлят Люблинско-Дмитровскую линию до района Северный.