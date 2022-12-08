Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться гаджетами во время подзарядки

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Часто пользователи смартфонов ставят гаджет на зарядку и остаются на это время без связи. Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, можно ли использовать устройство во время его подзарядки.

Специалист отметил, что одновременно с процессом зарядки пользоваться лучше всего гаджетами с заводским или оригинальным аккумулятором.

При этом Кусков напомнил, что аккумуляторы могут взорваться, поэтому использовать заряжающийся гаджет желательно при крайней необходимости.

Эксперт добавил, что использование ресурсоемких приложений во время подзарядки может привести к тому, что аккумулятор выйдет из строя.

Кусков подытожил, что во время зарядки с телефона желательно снимать чехол. В противном случае устройство может перегреться, передает агентство «Прайм».

До этого эксперт сервиса аренды пауэрбанков Сергей Биржевой рассказал, что использование смартфона или пауэрбанка в морозную погоду может привести к тому, что их владелец сразу же останется без связи. Также специалист посоветовал не использовать устройства с литийионным аккумулятором на морозе дольше десяти минут.