День героев Отечества отметят на ВДНХ и в Парке Горького 9-10 декабря

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

День героев Отечества отметят в столице на ВДНХ и в Парке Горького 9 и 10 декабря, посетителей ждут флешмобы, экскурсии, квесты, лекции и другие мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 декабря.

Так, на ВДНХ с 13:00 до 14:00 пройдет флешмоб, участники которого развернут 300-метровую георгиевскую ленту. В 17:30 на катке выставки начнется развлекательная программа, которую откроют показательными выступлениями роты почетного караула и группы барабанщиц Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. После этого там же состоится концерт.

Кроме того, на ВДНХ запланирован флешмоб «Звезда героя», экскурсия о славянской письменности «Великие мужи желают слово молвить», лекция «Равнение на героя. Космонавты — герои России», показ фильма «Мир входящему», интерактивная программа и футбольные турнир «Мы едины».

В Парке Горького 9 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие выставки Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Помимо этого, в парке запланирована серия квестов, игра-путешествие «Снежный переполох» и выступление детского эстрадного коллектива Planeta T. В течения дня на аллеях и в арке главного входа парка будет звучать тематический плейлист, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

27 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Елки нашего детства». Мероприятие посвящено традициям празднования Нового года в разное время — с середины XIX до конца ХХ века.