Ученые установили, что спорт способен изменить генетику человека

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Американские ученые изучили эпигенетики физических упражнений. Результаты исследования опубликовал журнал New Atlas.

В ходе эксперимента специалисты рассматривали различия в экспрессии генов на примере однояйцевых близнецов.

В рамках исследования были приглашены 70 пар близнецов, привычки и характеристики которых ученые внимательно изучили. Также эксперты определяли уровень физической активности участников эксперимента.

Так, ученые пришли к выводу, что наличие генетической предрасположенности к каким-то недугам не означает, что человек непременно заболеет. На экспрессию генов влияют многие факторы, в том числе и занятие спортом.

— Если бы генетика и ДНК были единственной движущей силой биологии, близнецы болели бы одной и той же болезнью. Но это не так. Значит, существует какое-то влияние окружающей среды, которое провоцирует развитие болезни, — заявил соавтор соответствующего исследования Майкл Скиннер из Университета штата Вашингтон, слова которого приводит Центральная Служба Новостей.

Недавно биолог и эксперт в области генетики Геннадий Горюнов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что люди будущего утратят способность ходить прямо и будут носить очки из-за испорченного зрения. Нежелание заниматься спортом повлияет на их метаболизм, что приведет к серьезным проблемам с весом.