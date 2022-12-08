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Первая женщина-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу

Араз Салехов
В мире
Первая женщина-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу
Фото: shutterstock

Вице-президент страны Дина Болуарте заняла пост нового главы Перу. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря.

Это произошло после того, как парламент сместил с этой должности экс-президента Педро Кастильо, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Напомним, что занимавший должность президента полтора года Кастильо фигурировал в нескольких коррупционных скандалах. За это время ему трижды пытались вынести импичмент.

До этого уже бывший президент Перу распустил парламент и ввел чрезвычайное положение в стране. Он также решил создать чрезвычайное правительство и назначить новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой Конституции.

Помимо этого, акции протеста продолжаются в столице Монголии. По данным местных СМИ, тысячи людей собираются перед Дворцом правительства, и с каждым днем их настрой становится «более агрессивным». Причиной для акций послужили сообщения о крупной краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов.

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