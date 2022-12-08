Новобранцы Преображенского полка примут присягу в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка состоится в Музее Победы 10 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Свыше 200 новобранцев из Москвы из других городов Центрального региона страны примут присягу и будут носить гордое звание солдат.

Церемония пройдет в Зале Славы учреждения. Именно там высечены имена 12 тысяч Героев СССР и Героев России, которые отличились подвигами во время Великой Отечественной войны.

В конце мероприятия рота почетного караула и образцовый военный оркестр выступят перед публикой.

Недавно в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества. В нем приняли участие якутские артисты Театра оперы и балета, Театра Олонхо, симфонического оркестра филармонии Якутии и многие другие. Они исполнили храмовый молебен, совершили обряд алгыс, а также исполнили традиционные песни.