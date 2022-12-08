Минздрав опроверг включение России в топ-5 стран по распространению ВИЧ

Фото: depositphotos

Информация ЮНЭЙДС о якобы включении России в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ является «пропагандистской провокацией» и не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

— В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что предоставленные данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России, поскольку автор первоначальной публикации «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников», сообщает сайт ведомства.

До этого врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева заявила, что в Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе. В столице этот показатель при пересчете на 100 тысяч человек составляет только 0,4 процента. В то же время в Вашингтоне уровень заражаемости ВИЧ достигает 2,5 процента, Киеве — 1,8 процента, Амстердаме — 0,8 процента, Париже и Лондоне — 0,6 и 0,5 процента соответственно.