Москва выставила на торги пять участков под строительство частных домов в ВАО

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Москва выставила на торги пять участков под индивидуальное жилищное строительство в ВАО столицы. Там можно будет построить частные дома, разбить сады или разместить автопарковку.

Заявочные кампании продлятся до 12 декабря. Открытые аукционы запланированы на 15 декабря. Они состоятся по адресу улица Большая Полянка, дом 41, строения 1–2.

По словам главы Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объекты площадью от семи до 22 соток располагаются в районе Косино-Ухтомский.

Так, участок на семь соток предлагается на Красковской улице. Три участка площадью 13, 14 и 17 соток выставлены на торги на Лыткаринской улице. Самый большой участок — на 22 сотки — располагается на улице Михельсона.

Уточняется, что будущие постройки на площадках не должны быть выше трех этажей, а их высота не должна превышать 15 метров, передали на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, власти Москвы выставили на аукционы права на комплексное развитие участков бывших промышленных зон «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское шоссе». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 декабря.