Ефимов: Москва выставила на аукционы права на комплексное развитие двух бывших промзон

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Власти Москвы выставили на аукционы права на комплексное развитие участков бывших промышленных зон «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское шоссе». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 декабря.

По его словам, подать заявку на участие в торгах касательно первой площадки можно до 26 января, второй — до 2 февраля 2023 года. Сами аукционы пройдут 7 и 14 февраля следующего года соответственно. Принять участие в них смогут любые заинтересованные лица, соответствующие установленным требованиям.

— На аукционе определят инвесторов, которые получат право провести комплексное развитие участков бывших промзон... На территориях общей площадью 10 гектаров можно будет возвести современные производства, общественно-деловые, социальные и спортивные объекты, что позволит создать около шести тысяч новых рабочих мест. Вложения в реализацию проектов оцениваются примерно в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 1,9 миллиарда, — отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на территории промзоны «Вагоноремонт» планируется построить высокотехнологичные производства и общественно-деловые объекты. В промзоне «Алтуфьевское шоссе» возведут объекты социальной и общественной инфраструктуры, заключил он.

До этого Владимир Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий.